В одной из школ Московской области IT-компания "АИС Город", внедрит пилотную систему предикативной безопасности. "Умная" система в автоматическом режиме будет следить за безопасностью, контролировать состояние инфраструктуры школы, обеспечение детей питанием и оказание им медицинской помощи при необходимости.

Об этом со ссылкой на представителя компании сообщают "Ведомости".

По словам замглавы компании Валерия Кандаулова, в систему входят умные камеры, которые распознают нетипичное поведение ребенка или опасную ситуацию, даже такую, как бег по коридору или катание по перилам.

"Если поведение ученика представляет угрозу ему или окружающим, в систему поступает сигнал, уведомляющий учителя и других ответственных сотрудников школы", - рассказал заместитель директора "АИС Город" Валерий Кандаулов.

В учебном учреждении она появится в текущем году.

По данным издания, в какой именно школе будет тестироваться система, пока неизвестно.

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