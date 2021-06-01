Во вторник, 1 июня, состоится очередное заседание Верховной Рады. Нардепы рассмотрят законопроекты об ограничении оборота пластиковых пакетов, процедуре банкротства во время карантина, а также изменение закона об автомобильных дорогах.

Об этом свидетельствует повестка дня, опубликованная на сайте парламента.

Во втором чтении нардепы рассмотрят проекты закона о продлении украинским авиакомпаниям особого периода для перехода на использование самолетов отечественного производства и о введении информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования.

Также в повестке дня - проект постановления о чествовании памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины и законопроект о внесении изменений в некоторые законы о поддержке отечественных производителей теле- и кинопродукции в период установления карантина в связи с распространением на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19. Этот документ предусматривает отсрочку вступления в силу нормы языкового закона об обязательном дубляже фильмов на украинский язык.

Кроме того, нардепы рассмотрят законопроект о внесении сведений о зарегистрированном месте проживания граждан Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и городе Севастополе, а также оформлении документов, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданства Украины.

В первом чтении Рада рассмотрит проекты закона об урегулировании вопросов формирования прожиточного минимума и создании предпосылок для его повышения, запрете продажи лекарственных средств детям и охране здоровья населения от вредного воздействия табака.

Напомним, Рада хочет объявить Лукашенко угрозой международной безопасности.

Также мы писали о том, что Рада приняла законопроект о наказании за военные преступления.