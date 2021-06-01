Во вторник, 1 июня, абитуриенты будут сдавать внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе. На ВНО по языку и литературе зарегистрировался 250 681 человек, только язык планирует сдавать 126 401 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Министерство образования и науки.

По информации ведомства, для участников ВНО по украинскому языку и литературе создана 16 891 аудитория в 1 070 пунктах тестирования, по украинскому языку - 8 472 аудитории в 599 пунктах ВНО.

Участников ВНО начнут пускать в пункты тестирования с 09:50, регистрация продлится до 10:50. Те, кто не успеет прийти вовремя, сдать тест не смогут.

С собой необходимо иметь:

оригинал Сертификата внешнего независимого оценивания;





паспорт или иной документ, серия (при наличии) и номер которого указаны в Сертификате;





приглашение-пропуск для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники самостоятельно распечатали с информационной страницы.

Для участников, которые по уважительным причинам не смогут принять участие в основной сессии ВНО, проводится дополнительная сессия. Чтобы принять в ней участие, необходимо в течение 5 дней после тестирования по определенному предмету (учитывая день проведения) подать заявление в соответствующий региональный центр оценивания качества образования. Образец заявления и перечень документов, которые необходимо предоставить, можно найти на сайте Украинского и регионального центров оценивания качества образования.

Напомним, 28 мая в Украине сдавали ВНО по математике.

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