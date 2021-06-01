По состоянию на утро вторника, 1 июня, общее количество зараженных коронавирусом в Украине с начала эпидемии увеличилось еще на 2 137 человека.

Напомним, что вчера, 31 мая в стране было выявлено всего 1 022 новых случая заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки выросло на 1 115 человек.

Умерли за отчетные сутки 163 человека (с начала эпидемии 50 699 пациентов).

О новых жертвах Covid-19 сообщает пресс-служба Минздрава Украины в сети.

Выздоровели за последние сутки 12 085 человек (с начала эпидемии - 2 053 167 человек - Ред.).

Среди новых зараженных 91 ребенок и 56 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Запорожской области (176 человек), Киевской области (138), Днепропетровской области (137) и Ровенской области (117).

В Киеве выявили 434 новых случая.

Ранее "Страна" сообщала, что в Верховной Раде хотят создать временную следственную комиссию по расслдовнаию деятельности экс-министра здравохранения Максима Степанова.

Так же мы рассказывали, что начиная с 1 июня, Израиль снимает все карантинные ограничения. Обязательным остается только ношение маски в помещениях.