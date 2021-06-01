Заместитель председателя Совета безопасности РФ и глава партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в преддверии встречи в Женеве лидеров США и России дал подробную и детальную оценку нынешним отношениям Востока и Запада.

При этом Дмитрий Медведев охарактеризовал политику Запада в отношении РФ сленговым словом "оборзели".

Об этом заместитель Путина рассказал в интервью газете "Коммерсант".

"К сожалению, наши партнеры на Западе слегка "оборзели" от своей мощи, особенно после того, как распался Варшавский договор. Это правда. Ведь раньше никто не пытался доводить конфронтацию с Россией до такого уровня. Да, были очень разные периоды, даже Карибский кризис был. Но, тем не менее, никому в голову не приходило отсекать все пути общения", - сказал Медведев.

Он напомнил, что Евросоюз и США начали вводить индивидуальные санкции в отношении конкретных граждан России.

"Но вот можно себе представить, чтобы индивидуальные санкции - при том, что было колоссальное неприятие друг друга, - были введены в отношении Хрущева или Брежнева, или членов Политбюро, или руководителей Верховного Совета? Нет, конечно. Почему? Потому что наши партнеры были настроены гораздо более прагматично", - добавил зампред Совбеза.

Он так же рассказал, что даже при несогласии с политикой Советского Союза Запад сохранял каналы общения, возможность ездить друг к другу. "И даже высылка дипломатов, которая поставлена сейчас на поток, она раньше в такой степени не практиковалась. Да, бывали подобные случаи, но все-таки не в таком объеме", - сказал Медведев.

При этом он убежден, что "эту спираль конфронтации раскрутила" не Россия. По его мнению, Запад "мог повести себя гораздо более тонко, умно", не разрушая отношений с Москвой, "но они все разрушили, сожгли дотла".

На вопрос, лучше ли в его понимании отношения с Западом времен "холодной" войны, чем те, что есть сейчас, Медведев ответил согласием.

"Да, правильно. Я не говорю о ситуации типа Карибского кризиса, когда вообще все на волоске висело. Но по отдельным моментам нынешняя ситуация хуже", - сказал Медведев.

Ранее "Страна" сообщала, что в МИД РФ накануне встреча Путина и Байдена анонсировали отправку Штатам "ряда некомфортных сигналов".