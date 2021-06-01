Власти Израиля добились впечатляющих успехов в борьбе с эпидемией коронавируса. С сегодняшнего дня, 1 июня, в стране, из-за стабильного и крайне низкого уровня заболеваемости отменены все карантинные ограничения. Правда, в силе остается только обязательное ношение масок в помещениях.

Об этом сообщает радиостанция "Кан".

"Не будут продлевать все остававшиеся ограничения после истечения их срока действия 1 июня 2021 года. Необходимость в зеленом пропуске устранена, ограничения фиолетового стандарта отменены. Предписание об обязательном ношении масок в закрытых помещениях будет оставаться в силе до тех пор, пока не будет решено иначе", - заявил в эфире представитель Минздрава Израиля.

Так же снимаются ограничения на посещение большими группами людей закрытых и открытых площадок, включая предприятия, аттракционы, банкетные залы, рабочие места, общественный транспорт и многое другое.

"Зеленый пропуск" - это документ о вакцинации, который ранее был необходим при посещении ряда общественных мероприятий и заведений, а "фиолетовый стандарт" регулировал работу общественных учреждений и заведений.

Несмотря на отмену большинства внутренних ограничений, в Израиле продолжат действовать запреты на выезд своих граждан в страны с максимальным риском по Covid-19. К сожалению, в этот список вошла и Украина.