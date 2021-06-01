Канцлер Германии Ангела Меркель форсирует усилия, что бы поставить окончательную точку в истории со строительством "Северного потока-2". Перед саммитом стран Большой семерки (G7), который пройдет в английском Корнуолле с 11 по 13 июня, официальный Берлин направил за океан высокопоставленную команду переговорщиков.

Об этом передает DW со ссылкой на медиа-группу Funke.

Группа очень важных немецких переговорщиков должна помочь сблизить как общие позиции США и Германии, так помимо прочего, и внести окончательную ясность по отношению к газопроводу "Северный поток - 2".

Возглавляют немецкую делегацию Ян Хеккер, внешнеполитический советник канцлера Ангелы Меркель, и Ларс-Хендрик Реллер, советник Меркель по экономическим вопросам. Они встретятся с советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и новым торговым представителем США Кэтрин Тай.

Президент США Джо Байден примет участие в саммите стран G7, а затем отправится в Брюссель на саммит НАТО и переговоры с лидерами Евросоюза. А на 16 июня у него запланирована встреча в Женеве с президентом России Владимиром Путиным.