После отставки главы Минздрава Украины Максима Степанова, нардепы задумали создать в парламенте временную следственную комиссию (ВСК) для расследования его детальности на посту министра.

Об этом сообщила лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудык, как передает агентство "Интерфакс-Украина".

"Мы требуем аудита Министерства здравоохранения по поводу закупок, которые были сделаны, и аудита затраченных средств", - заявила Кира Рудык.

"Прежде всего, новый глава Минздрава (Виктор Ляшко - Ред.) поддержал эту идею и заявил о том, что аудит будет сделан самым ведомством. Мы ожидаем, что он состоится. Если же нет, то создадим временную следственную комиссию, на основе результатов работы которой будут подаваться заявления в правоохранительные органы. Но мы надеемся, что господин Ляшко сам заинтересован в том, чтобы, скажем, разделить ответственность за то, что происходило до него, и за то, что есть сейчас", - добавила она.

Кира Рудык добавила, что фракция "Голос" готова подождать на протяжении недели начала такого аудита от Минздрава, прежде чем инициировать создание соответствующей ВСК в парламенте.

Ранее "Страна" сообщала, что министр Ляшко раскрыл секрет черепашьих темпов вакцинации в Украине.