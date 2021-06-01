Юморист и депутат городского совета Одессы Олег Филимонов рассказал подробности внезапной смерти своего 15-летнего внука Эвана. По словам одессита, у подростка мог оторваться тромб.

Об этом Филимонов сказал в комментарии изданию "Сегодня".

"Сейчас идет вскрытие. Мы предполагаем, что оторвался тромб. Смерть наступила моментально. У внука никогда не было жалоб на здоровье, это был здоровый 15-летний мальчик, учился в мореходке, часто играл в баскетбол, потому как был высоким", – сказал юморист.

А в своем Фейсбуке он назвал дату и место прощания с юношей.

"Друзья! Прощание и гражданская панихида по нашему внуку Эвану Григору, скоропостижно скончавшемуся 30 мая 2021 г., состоится 2 июня в среду на центральной аллее Второго кладбища (ул. Водопроводная) в 12.00. Приглашаем всех, кто его знал. И пусть Господь упокоит его душу..." - говорится в посте артиста.

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