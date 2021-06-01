В Ровно произошла драка между полицейскими и другом хулигана, приятель которого был задержан стражами правопорядка за избиение на АЗС. Об этом сообщает ТСН.

Сообщается, что молодой человек напал на полицейских, вооруженных автоматом и пытался наносить им удары.

По данным журналистов, всё началось с того, что наряд полиции охраны приехал на АЗС на вызов, где трое хулиганов до беспамятства избили парня. Когда же одного из нападавших задержали прибывшие полицейские, то его подельник бросился на правоохранителей, чтобы отбить у них товарища.

Видео: youtube.com/ТСН

Как сообщала "Страна", на Волыни полицейские избили мужчину, который пришел к ним с заявлением о краже. По данным досудебного следствия, когда потерпевший обратился в полицию из-за того, что его обокрали, патрульные надели на него наручники и избили. Они также без верхней одежды посадили мужчину в машину и отвезли его в другое место для проведения следственных действий. Учинивших беспредел силовиков отстранили от службы. Им инкриминируют ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 371 Уголовного кодекса Украины.

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