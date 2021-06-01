Свободу Стерненко: уже не настенный лозунг, а решение суда

Скандальный итог скандального судебного процесса: одесский радикал Сергей Стерненко после доказанного и установленного судом факта похищения и пыток человека выходит на свободу. То есть приговор он все-таки получил, но лишь условный и за самое мягкое из своих преступлений – незаконное хранение оружия.

Итог дела Стерненко – это не просто конец судебного процесса. Это выбор Владимира Зеленского – между его избирателями и западными посольствами, между попыткой приструнить всевластие радикалов на улицах и капитуляцией перед ними.

Президент выбрал посольства, наплевав на ожидания своих избирателей, которые верили в то, что при Зеленском преступники понесут наказание. Позиция третьеразрядных клерков из посольства США оказалась важнее, потому что она, по мысли Банковой, гарантирует спокойное прохождение оставшейся части президентского срока. А избиратели уже сказали свое слово, и вплоть до 2024 года повлиять ни на что не смогут.

Выбор в пользу капитуляции перед радикалами также, по мысли Зеленского, должен гарантировать его президентское кресло от серьезных потрясений в ближайшие три года. Точно такой же выбор в 2015-16 годах сделал и Петр Порошенко.

Но надо помнить, что он тогда выбрал не только отказ от борьбы за улицу с радикалами. Одновременно это был и выбор полного отказа от перспективы восстановить мир на Донбассе – поскольку правые радикалы, сохранив власть над улицей и возможность влиять на решения власти, ни за что не допустили бы выполнения Минских соглашений.

Теперь этот выбор сделал и Зеленский, окончательно сняв с себя все обязательства, взятые перед выборами. И непонятно, что он будет делать, если Джо Байден и Владимир Путин все же договорятся о некоем компромиссе, который нужно будет выполнять.

Макрон и Меркель: "нормандский формат" - безальтернативен

Тем временем, хотя перспективы американо-российских переговоров еще туманны, один фактор вырисовывается однозначно при любых раскладах: в формальном решении вопроса по Донбассу Штаты принимать участия не будут, так как альтернатива "нормандскому формату" выглядит нереальной.

Это стало ясно вчера, после переговоров немецкого канцлера Ангелы Меркель и французского президента Эммануэля Макрона, которые, по сути, были передачей эстафетной палочки неформального европейского лидера из немецких женских рук во французские мужские. Кто бы ни возглавил новое правительство ФРГ после выборов, он неизбежно в международных вопросах будет вторым номером после Макрона. А Макрон (как и Меркель) вчера однозначно заявили: "нормандский формат" - единственный путь решения украинского вопроса.

Учитывая, что такой является одновременно позиция Парижа, Берлина и Москвы, Вашингтон просто не захочет формировать какие-то другие форматы (как предлагает Киев) – ведь это будет угрожать более глобальным целям американской внешней политики: восстановлению стратегического союза с ЕС и предотвращению сближения России с Китаем.

Правда, это не значит, что Вашингтон перестанет участвовать в решении украинской проблемы неформально. Имея на украинскую власть почти такое же влияние, какое Москва имеет на Донецк и Луганск, Штаты способны как продолжить вялотекущий конфликт, так и заставить Киев выполнить Минские соглашения (чего без участия Вашингтона "нормандская четверка" не способна сделать). Но это уже зависит от переговоров Байдена с Путиным.

Тайное вече НАТО: почему Украину обсудят без украинцев

Вообще украинский вопрос начнут обсуждать уже сегодня – и тоже без участия Украины. Генсек НАТО Йенс Столтенберг вчера анонсировал проведение закрытой встречи министров иностранных дел и обороны стран-членов Альянса без участия представителей партнеров. Повестка дня: Украина, Белоруссия, Афганистан и подготовка Брюссельского саммита НАТО, который откроется через две недели.

Украинский МИД уже высказал удивление по поводу того, что представителей Киева не пускают на заседание, которое, по сути, будет важнее самого саммита НАТО – ведь за закрытыми дверями члены Альянса попытаются выработать единую линию по озвученным темам.

Но отсутствие Украины там вполне логично: ведь за закрытыми дверями не будут звучать лозунги о важности продолжения сотрудничества с Киевом – там будет делаться "реал политик".

Натовцам предстоит определиться в единой стратегии по Украине в связи с новыми обстоятельствами, возникшими в апреле, когда концентрация российских войск на наших восточных границах показала, где на самом деле находится предел возможной помощи Запада Киеву. И то, что решат на этом заседании "предпарламента", наверняка не понравится украинским властям.

К тому же, теперь НАТО предстоит решить и вопрос по Белоруссии. Здесь для Запада крайне важно сохранить лицо, добившись освобождения Протасевича, - однако проблема в том, что у всего НАТО уже нет ни единого аргумента, которым можно повлиять на позицию Минска.

Все прекрасно понимают, что ключ к решению проблемы находится исключительно в руках Путина, куда его вложили совместными усилиями Варшавы, Вильнюса и Минска. А значит, ради решения белорусского вопроса нужно сделать уступки в чем-то другом. И Украина – вполне приемлемый "товар" для обмена. В этом – вторая причина того, почему представителям Киева нельзя присутствовать на заседании "предпарламента".

Поэтому украинским властям остается только ждать, что именно им объявят по итогам заседания. Чтобы потом решить – нужно ли вообще представителям Киева ехать на Брюссельский саммит.

Зачем в Европу вызвали призрака Сноудена?

Тем временем в Европе очень кстати возродился скандал 2013 года, когда из разоблачений Сноудена стало известно, что Штаты с ведома Белого дома прослушивали ведущих политиков ЕС, включая Ангелу Меркель. Новый виток скандала произошел из-за того, что стало известно: европейских политиков американцы прослушивали с помощью спецслужб Дании.

Собственно, этот нюанс ничего нового в саму историю не добавляет, однако она находится в центре внимания европейских СМИ, что свидетельствует о скоординированной кампании. И целью этой кампании является ослабление позиций США (и, соответственно, усиление позиций Евросоюза) перед глобальными переговорами между этими двумя партнерами.

Напоминание о скандале 2013 года не случайно – ведь Байден как член команды Обамы несет непосредственную ответственность за ее действия. Вытаскивать этот козырь на поверхность при Трампе было бессмысленно – тем более что Трамп и не стремился улучшить отношения с Европой.

Другое дело – Байден. Именно он хочет вернуться к стратегическому партнерству времен Обамы, значит, он и должен идти на уступки. Напоминание о скандале 2013 года – это заявка на то, что уступок должно быть больше и они должны быть глубже.

Причем у Байдена и выбора-то особого нет. Он еще может поторговаться с Путиным, но торговаться с Парижем и Берлином не получится – иначе в ЕС просто ратифицируют торгово-экономическое соглашение с Китаем. А это худший кошмар, который может сейчас присниться в Белом доме.

Пересмотрят ли "слуги" закон о госязыке?

Печально известный нардеп от "Евросолидарности" Владимир Вятрович вчера анонсировал "зраду" от нынешней власти: она якобы собирается пересмотреть языковое законодательство страны. Устами Вятровича, как говорится, мед бы пить, но при ближайшем рассмотрении все оказалось гораздо скромнее: "слуги народа" хотят пересмотреть лишь две нормы: об обязательном украинском дубляже для 100% показываемых в Украине фильмов и об обязательной украинской версии для печатных СМИ.

Впрочем, насчет последнего – это пока только со слов Вятровича. Что касается фильмов, то такая инициатива действительно есть, но она касается периода только до конца карантина. Который, конечно, еще далек, но однажды все же наступит.

Киноинициативу "слуг" уже поддержал целый ряд украинских кинопроизводителей и телеканалов. Интересно, что среди них нет подписи от "95 квартала", хотя можно не сомневаться, что именно позиция этой студии является определяющей. В России идет несколько их сериалов, перевод которых на украинский влетит "95 кварталу" в копеечку. Вот, собственно, и весь секрет неожиданно возродившегося интереса "слуг" к языковому вопросу в одном конкретном сегменте.

Что касается языковой проблемы вообще, то тут ничего не меняется. Вчера Николаевская областная прокуратура обратилась в Окружной административный суд Николаева с просьбой об отмене в городе регионального статуса русского языка. И ни у кого во власти не возникло даже тени сомнения в таком обращении, которое направлено против абсолютного большинства жителей города. Потому что прибыли русский язык в Николаеве никому во власти не дает.

Кроме электоральной – но до выборов пока далеко.