В США, где чуть ли не каждую неделю происходят массовые расстрелы людей, ожидают рост насильственных преступлений. Американские официальные лица прогнозируют, что в этом году страна переживет "кровавое лето".

Материал на тему разгула насилия опубликовало издание The Washington Post.

В этом году в столице штата Нью-Йорк Олбани были убиты восемь человек. Шесть из них погибли в мае. Среди них оказалась 15-летняя жительница города Дестини Грин, убитая в тихом районе столицы штата после того, как группа мужчин открыла огонь во время встречи. А в Нью-Йорке в этом году были застрелены более 500 человек - это самый высокий показатель за десятилетие, и он более чем на 50 процентов выше по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Всплеск насильственных преступлений в Олбани не является исключением. В минувшие выходные два человека были убиты и более 20 ранены в районе Майами после того, как люди с автоматами и пистолетами принялись без разбора палить в толпу на концерте.

Согласно базе данных, собранной некоммерческой группой Gun Violence Archive, отслеживающей подобные инциденты, с 28 по 30 мая в девяти штатах страны произошло не менее 12 массовых перестрелок, в результате которых погибли 11 человек и не менее 70 получили ранения. Десятки городов по всей стране отчитываются о двукратном увеличении количества убийств и стрельбы.

Многие официальные лица обеспокоены тем, что череда происшествий может быть лишь репетицией того, с чем они столкнутся в городах по всей стране в ближайшие месяцы. Ведь в США наступление теплой погоды почти всегда означает рост числа насильственных преступлений.

Некоторые из чиновников опасаются, что насилие может быть особенно заметным в этом сезоне, так как будут сняты ограничения, связанные с пандемией коронавируса, а обитатели бедных районов, сильно пострадавших от потери рабочих мест и других экономических проблем, полны отчаяния и гнева.

К тому же уже сформировалось поколение молодежи, выросшей в районах, где часто возникают перестрелки.

В начале апреля "Страна" сообщала, что в Калифорнии произошло массовое убийство. Злоумышленник открыл стрельбу в одном из офисных зданий.

Также мы писали, как в мае в США мужчина на глазах у детей расстрелял их родителей, собравшихся на вечеринку.