На Волыни полицейские избили мужчину, который пришел с заявлением о краже
В Волынской области трое патрульных полицейских задержали и избили мужчину, который обратился в полицию с заявлением о краже.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области.
Такой чудовищный случай произошел еще в сентябре 2020 года, однако лишь в мае 2021 прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении трех полицейских.
Досудебное следствие установило, что когда потерпевший обратился в полицию из-за того, что его обокрали, патрульные надели на него наручники и избили. Они также без верхней одежды посадили мужчину в машину и отвезли его в другое место для проведения следственных действий.
Патрульных отстранили от работы. Им инкриминируют ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 371 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщала "Страна", полицейские нашли и освободили женщину, похищенную в Киеве бандой за "долги". Стражи порядка установили, что в состав банды входили четыре человека в возрасте от 23 до 32-х лет, в том числе иностранные граждане.
Напомним, что пограничники поймали настойчивого поляка, который трижды пытался пробраться через границу на сбор клубники в Украину.