В Волынской области трое патрульных полицейских задержали и избили мужчину, который обратился в полицию с заявлением о краже.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области.

Такой чудовищный случай произошел еще в сентябре 2020 года, однако лишь в мае 2021 прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении трех полицейских.

Досудебное следствие установило, что когда потерпевший обратился в полицию из-за того, что его обокрали, патрульные надели на него наручники и избили. Они также без верхней одежды посадили мужчину в машину и отвезли его в другое место для проведения следственных действий.

Патрульных отстранили от работы. Им инкриминируют ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 371 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала "Страна", полицейские нашли и освободили женщину, похищенную в Киеве бандой за "долги". Стражи порядка установили, что в состав банды входили четыре человека в возрасте от 23 до 32-х лет, в том числе иностранные граждане.

Напомним, что пограничники поймали настойчивого поляка, который трижды пытался пробраться через границу на сбор клубники в Украину.