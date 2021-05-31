Нардепы-участники Комитета по вопросам правовой политики Верховной Рады Украины рекомендовали парламенту принять за основу законопроект № 3986 о паспорте гражданина Украины в форме книжечки.

Решение об этом утвердили на заседании комитета 19 мая, передает пресс-служба Верховной Рады.

Законопроектом предлагается признать утратившим силу Постановление ВР от 26 июня 1992 года № 2503-ХII "Об утверждении положений о паспорте гражданина Украины и о паспорте гражданина Украины для выезда за границу" и установить, что паспорт гражданина Украины в форме книжечки, оформленный до вступления в силу этого Закона, действует до окончания срока его действия.

"Мы уже выдали более 6 млн пластиковых ID-карточек. Последняя партия паспортов в форме книжечек была изготовлена в 2013-2014 годах. Сейчас они заканчиваются, поэтому просто скоро не будет чего выдавать. К тому же, за 2019-2020 гг. открыто почти 17 тыс. дел о подделке бумажных паспортов. Те книжечки, которые есть у людей, будут действовать. Это предусмотрено в законопроекте. Отменена же будет только выдача новых. Тем, кому исполнится 25 и 45 лет будут получать новые ID-карты", - рассказал председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк.

Отмечается, что при обсуждении законопроекта народные депутаты высказали ряд замечаний к отдельным положениям, в частности относительно оплаты за новый паспорт, сужение приватности, поскольку предлагается добавить в ID-карты дополнительную персональную информацию, в том числе группу крови и тому подобное.

"Страна" разбиралась, как в киевском МВЦ работает центр вакцинации от ковида.

Напомним, что в Украине планируют запустить ковид-паспорта вакцинации синхронно с Евросоюзом. Ожидается, что такие сертификаты позволят вакцинированным лицам или людям с иммунитетом от COVID-19 пользоваться определенными привилегиями.