Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила называть варианты коронавируса буквами греческого алфавита. Это сделано, чтобы избежать дискриминации и стигматизации стран, где эти штаммы были впервые выявлены.

Об этом сообщает "Интерфакс".

В организации пояснили, что эти символы "были выбраны после широких консультаций и рассмотрения многих потенциальных систем наименований". Новая маркировка не означает отказа от действующей. Однако научные названия могут быть трудными, что приводит к ошибкам в сообщениях. В итоге разновидности коронавируса часто называют по месту, где они были обнаружены, что может носить "порочащий и дискриминационный характер".

"Они не заменят научных названий, но призваны помочь в общественном обсуждении", - заявила в свою очередь ведущий врач-эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керкхове.

В ВОЗ считают, что "Альфа", "Бета", "Гамма" легче и практичнее для обсуждения штаммов в ненаучной среде.

Согласно с новыми правилами, британский штамм коронавируса B.1.1.7 получит название "Альфа", впервые выделенный в ЮАР вариант B.1.351 станет "Бетой", бразильский P.1 – "Гаммой", два подвида "индийского" штамма коронавируса – B.1.617.2 и B.1.617.1 – будут именоваться "Дельтой" и "Каппой" соответственно.

Всего в греческом алфавите 24 буквы. "Эпсилон", "Зета", "Эта", "Тета" и "Йота" выбраны для вариантов, за которыми будет вестись особо пристальное наблюдение.

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