В авиакомпании "Международные авиалинии Украины" намерены возобновить регулярные авиарейсы в столицу Греции - Афины с 18 июня 2021 года. Авиасообщение с тамошними курортами планируется уже с 4 июня.

Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика в понедельник, 31 июня.

Новая программа рейсов "МАУ" будет предусматривать выполнение полетов по маршруту Киев – Афины и Афины – Киев по вторникам, четвергам и пятницам.

До запуска регулярных рейсов в "МАУ" с 4 июня начнут осуществлять чартерные авиаперевозки на курорты Греции: Ираклион (остров Крит), в город Салоники и на остров Родос.

Всего в "МАУ" на период летней навигации в 2021 году планируют возобновить регулярные авиарейсы по 14 направлениям.

Мы разбирались, как, где и за сколько граждане Украины могут отдохнуть в Греции этим летом. Цены стартуют от 463 евро за человека в отеле "3 звезды" и до 524 евро в гостиницах уровня "4 звезды".

Греция открывается с рядом условий для туристов (нужен ПЦР-тест, справка о наличии антител или сертификат вакцинации, придется заполнить анкету и прочее).

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