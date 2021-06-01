Президент Украины Владимир Зеленский дал очередное интервью западному изданию, на сей раз немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. В нем он заявил о желании получить от ФРГ военное оборудование и технику: автоматические винтовки, аудиоаппаратуру и многое другое.

Интервью под заголовком "Германия может помочь нам в военном отношении" вышло 31 мая.

"Автоматические винтовки, аудиоаппаратура - многое другое. Мы получили от американцев джипы Hummer, а Германия является ведущей страной в производстве бронированных военных машин", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о том, какую помощь Киеву может оказать Германия.

Президент выразил благодарность cопредседателю германских "зеленых" Роберту Хабеку, который вопреки традиционной повестке своей партии выступил за поставки Киеву вооружения. При этом Зеленский уточнил, что не просил Хабека делать заявления о поставках оружия Киеву. Кроме того, украинский лидер заметил, что Хабек смог войти в положение Украины, признав, что "у нее нет флота, который защитил бы ее границы".

Хабек, по словам Зеленского, понимает, что Киев нуждается в вооружениях.

"Германия не оказывала нам военной помощи, однако могла бы. У ФРГ есть отличные корабли - быстроходные, торпедные и патрульные катера", - добавил Зеленский.

Также Зеленский в интервью выразил обеспокоенность угрожающими жестами со стороны России. Кроме того, по его словам, сложная ситуация сложилась в Белоруссии. Президент заключил, что для Украины опасно создание "настоящего союзного государства" между Москвой и Минском.

"Мы наблюдаем за тем, как Россия и Белоруссия настойчиво сотрудничают друг с другом. С этой стороны мы видим опасность для нас - вплоть до создания настоящего союзного государства между Россией и Белоруссией", - заключил Зеленский.

Президент коснулся и темы мирных переговоров по Донбассу. По его мнению, на переговорах "нормандской четвёрки" удалось добиться определённых успехов, но политика "осторожной дипломатии" - так Зеленский охарактеризовал действия Парижа и Берлина - не устраивает Киев, поскольку Франция и Германия "боятся называть Россию стороной конфликта".

Заявив, что власти Украины заинтересованы привлекать страны Запада не только по вопросу войны в Донбассе, но и по Крыму, и по "Северному потоку - 2", а также по вступлению Украины в НАТО, Зеленский сказал, что нужен новый формат, а нормандский стал бы "частью этой конструкции".

"Там (в "нормандском формате" - Ред.) нет речи ни о Крыме, ни о трубе, ни о гарантиях безопасности. Нормандский формат и его темы в таком случае стали бы частью этой конструкции", - сказал он.

Ранее "Страна" приводила февральское интервью Зеленского НВО.

Мы также рассказывали о его интервью в декабре изданию The New York Times.