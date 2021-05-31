В июне 2021 в Украине будут сразу двое "длинных" выходных. Сперва трудящиеся будут отдыхать три дня с 19 по 21 июня благодаря празднованию православной Троицы, а затем с 26 по 28 июня.

Вторые "длинные" выходные объясняются Днем Конституции Украины, который в этом году будет в понедельник - 28 июня.

Троица же выпадает на воскресенье, 20 июня. Поэтому согласно ст. 67 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ), если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, то выходной переносится на следующий после праздничного или нерабочего. Таким образом выходной будет и в понедельник, 21 июня.

Статьей 73 КЗоТ предусмотрено, что на предприятиях, в учреждениях, организациях в Украине работа не проводится в такие праздничные и нерабочие дни:

1 января - Новый год;

7 января - Рождество Христово (для христиан восточного обряда);

8 марта - Международный женский день;

1 мая - День труда;

2 мая - Пасха;

9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День Победы);

20 июня - Троица;

28 июня - День Конституции Украины;

24 августа - День независимости Украины

14 октября - День защитника Украины;

25 декабря - Рождество Христово (для христиан западного обряда).

Ранее мы писали о том, когда Троица и Вознесение в этом году. Также "Страна" посвятила большой материал и собрание поздравлений для близких и родных с этим великим православным праздником.

Напомним, что предстоятель Украинской Православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий 9 мая напомнил, чем опасен фашизм и поздравил жителей Украины с Днем Победы.