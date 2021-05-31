Полицейские Днепропетровской области разоблачили группу мужчин, распространявших детскую порнографию. Злоумышленники рассылали фото и видео запретного содержания с помощью файлообменников.

Об этом сообщает на сайте МВД отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Как установила полиция, трое жителей Днепра в возрасте от 47 до 58 лет в течение 2020-2021 годов распространяли детскую порнографию через интернет.

У них дома правоохранители провели три санкционированные судом обыска. В результате полицейские изъяли 36 жестких дисков, системный блок, Wi-Fi-роутеры, внешние жесткие диски, флеш-накопители, оптические диски, мобильный телефон и пистолет.

Все изъятое было направлено на проведение экспертиз. По результатам исследования будет решен вопрос о вручении мужчинам уведомления о подозрении.

Обыски проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 301-1 (получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следственные действия продолжаются.

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