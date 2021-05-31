Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин опубликовал выступления Александра Лукашенко, Владимира Путина и Алексея Навального, в которых они хвалят Владимира Зеленского, Алексея Данилова и Ивана Баканова.

Видео, сделанное при помощи простой компьютерной программы, появилось в Фейсбуке Кузьмина 31 мая.

"Как вам такое видео? Оно было сделано с помощью простенькой компьютерной программы, доступной в сети даже ребёнку. А теперь представьте тот космический уровень технологий видео- и фото- монтажа, которыми пользуются, к примеру, профессиональные кинематографисты! Удивительно, что в Украине ещё так много наивных людей, свято верящих украинской власти, обвиняющей политических оппонентов в придуманных самой этой властью преступлениях. Пленки Мельниченко, плёнки Байдена, пленки Порошенко, а теперь вот ещё и пленки Медведчука..." - написал нардеп.

Очевидно, он имеет в виду прослушки разговоров с голосом Медведчука, которые сейчас обильно выкладываются в сеть.

По его словам, именно "на таких гнилых доказательствах чиновники СБУ, ГПУ и СНБО всерьёз кого-то в чем-то обвиняют, требуют ареста, закрывают оппозиционные телеканалы и вещают с телеэкранов про "державну зраду".

"Что это: полная профессиональная непригодность больших начальников или фабрикация доказательств для устранения политических оппонентов?" - задает риторический вопрос Кузьмин.

Как сообщала "Страна", в начале мая генпрокуратура и СБУ объявили о подозрении Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку по двум статьям, одна из которых - госизмена. Мы разбирались, почему это было сделано.

Мы также писали, что обвинение требовало арестовать Медведчука, но суд не удовлетворил этого требования.