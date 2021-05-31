В понедельник, 31 мая, Европейская комиссия одобрила использование в Евросоюзе вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech для иммунизации детей от 12 до 15 лет.

Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес на своей странице в Twitter.

"Государства-члены теперь могут расширить свою программу вакцинации для молодых людей. Чтобы положить конец кризису, каждая доза имеет значение", - написала она.

Напомним, в начале мая администрация по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) Соединенных Штатов заявила о планах разрешить использование вакцины Pfizer/BioNTech для иммунизации детей от 12 до 15 лет.

Также мы рассказывали, что 26 мая в Украину привезли партию вакцины компании Pfizer. Препарат разработан немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer. В США он называется BNT162b2. В Евросоюзе зарегистрирован под торговой маркой Comirnaty. Эту вакцину разрешают колоть взрослым от 16 лет и без дальнейших ограничений по возрасту.

А ранее в Минздраве рассказали о плюсах вакцины против Covid-19 Pfizer и перечислили противопоказания к ее применению.