Очередная встреча в формате Украина-ЕС назначена на 12 октября 2021. Об этом сообщила заместитель главы парламентского комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС Мария Мезенцева.

"На совместном заседании комитетов евроинтеграции и внешней политики было сообщено, что следующий саммит Украина-ЕС состоится 12 октября 2021 года", - написала Мезенцева в телеграмм-канале в понедельник.

Предыдущее, 22-е заседание в формате Украина-ЕС прошло в Брюсселе 6 октября 2020 года.

Такие заседания проходят ежегодно, поочередно в Украине и Бельгии. Особого прогресса помимо новых и новых требований к официальному Киеву для вступления Украины в ЕС на них нет.

Мы разбирались, чем обернётся скандал с прослушкой США и Данией политиков из ЕС. Они могли получить доступ к подводным кабелям интернет-провайдеров. Благодаря этому США шпионили за должностными лицами из Швеции, Норвегии, Франции и Германии, в том числе за канцлером Ангелой Меркель и за немецким политиком Франком-Вальтером Штайнмайером.

Известно, что в ЕС нет согласия между всеми членами о членстве Украины. Об этом сообщил посол Евросоюза (ЕС) в Украине Матти Маасикас.

Напомним, что в Швейцарии не стали заключить экономическое соглашение с Евросоюзом. В правительстве Конфедерации заявили, что продолжать переговоры с ЕС бессмысленно.