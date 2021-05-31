Прощание с послом Украины умершим в Таиланде Андреем Бештой назначено на 1, 2 и 4 июня в храме Тхепсирин столичного Бангкока. Оно будет проходить в течение трех дней, после чего 5 июня состоится кремация. Точный адрес указан тут.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Таиланде. Церемония кремации тела состоится 5 июня в 14 часов.

"Церемония прощания с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Таиланд Бештой Андреем Петровичем будет проходить в храме Тхепсирин города Бангкок в течение трех дней - 1, 2, 4 июня. Начало церемонии прощания 1 июня в 18 ч", - говорится в сообщении.

Полиция Таиланда сообщила, что Бешта был найден мертвым в своем номере в отеле на острове Ко-Липе. Согласно предварительным данным, не обнаружено признаков насильственной смерти.

Тело Бешты отправили сначала в местную больницу для вскрытия, а затем перевезли в больницу столицы Таиланда для дальнейшего расследования причины смерти.

Фото: facebook.com/ukr.embassy.thailand

По данным МИД, Андрей Бешта с ноября 2015 года занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Таиланде, а с 2017 года был также послом Украины в Лаосе и Мьянме по совместительству.

Андрей Бешта родился 14 декабря 1976 года. Работал в Департаменте ООН и других международных организаций МИД Украины.

Как сообщала "Страна", появились подробности смерти посла Украины в Таиланде. По предварительной версии, 45-летний дипломат скончался утром из-за сердечной недостаточности.

Чуть раньше стало известно о смерти почетного консула Украины в США Богдана Федорака.

А еще немногим ранее в Египте погиб бывший глава военной разведки Украины.