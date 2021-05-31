Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol) обнаружила дополнительных около 250 тысяч килограммов выбросов диоксида углерода (углекислого газа, СО2) в день. Это связано с изменениями в воздушном пространстве после закрытия неба для Беларуси многими странами.

Об этом сообщает общеевропейская медиа-сеть Euroactiv.

"По оценкам управления воздушным движением, обходные пути, совершаемые авиакомпаниями, чтобы избежать входа в воздушное пространство Беларуси после вынужденной посадки самолета Ryanair, являются причиной дополнительных 250 000 кг выбросов CO2 в день", - говорится в материале.

По оценкам Eurocontrol, сейчас ежедневно сжигается около 79 000 кг горючего в связи с перенаправлением авиарейсов в обход Беларуси.

При этом выброс оксидов азота, загрязняющих веществ, способствующих смогу и кислотным дождям, увеличивается примерно на 1 200 кг.

Также по данным Eurocontrol, в среднем авиаперевозчики Евросоюза и Великобритании должны пролететь на 40 морских миль (74 км) больше, чтобы соблюдать санкции против Беларуси.

При этом еще до введения запрета на полеты над республикой, Беларусь каждый день пересекали около 300 рейсов, около сотни из них выполнялись перевозчиками из ЕС или Великобритании.

Напомним, 23 мая в аэропорту Минска задержали основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был пассажиром экстренно посаженного из-за сообщения о минировании самолета Ryanair сообщением Афины - Вильнюс. Этот инцидент вызвал общественных резонанс. После этого Евросоюз призвал всех базирующихся в ЕС авиаперевозчиков прекратить полеты через Беларусь. Позже ряд стран, включая Украину, ограничили авиасообщение с Беларусью.

"Страна" рассказывала, что сейчас происходит в небе над Беларусью, как и почем долететь из Киева в Москву с пересадкой не в Минске.







