С 1 июня в Румынии начнут действовать новые правила въезда для иностранцев и людей без гражданства.

Посольство Украины в Румынии опубликовало их перечень, добавив, что информация может обновиться.

Как пояснили в ведомстве, правила вводятся согласно внесенным правительством Румынии изменениям в решение о продлении чрезвычайной ситуации на территории страны. Среди прочего в рамках действия режима чрезвычайной ситуации был отменен запрет въезда в Румынию через пункты пропуска государственной границы иностранных граждан и лиц без гражданства.

В частности, для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Румынию из третьих стран, установлен карантинный режим на 14 дней - независимо от того, в какой зоне находится страна, из которой они приезжают. Однако это правило не распространяется на следующие категории людей:

вакцинированные против COVID-19, если после полного курса прививок до въезда в Румынию прошло 10 дней;

люди с подтвержденным заражением коронавирусом за 90 дней до въезда в страну (заражение должно быть доказано положительным ПЦР-тестом, тестом IgG на наличие антител, сделанным максимум за 14 дней до въезда в страну, выпиской из больницы либо данными из базы Corona-forms, внесенными не менее чем за 14 дней до въезда в страну);

дети до 3 лет (без необходимости предоставлять отрицательный результата ПЦР-теста);

дети от 3 до 16 лет с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не позднее чем за 72 часа до посадки (для тех, кто путешествует общественным транспортом) или въезда на территорию Румынии (для путешествующих собственным транспортом);

приезжающие в Румынию из стран эпидемиологического риска, но которые до прибытия в Румынию провели последние 14 дней подряд в одной или нескольких странах без эпидемиологического риска;

водители грузовых транспортных средств с максимальным разрешенным весом более 2,4 тонн, а также водители пассажирских транспортных средств, имеющих более девяти сидячих мест, включая место водителя;

пилоты самолетов и их навигационный персонал, а также механики локомотивов и железнодорожный персонал;

навигационный персонал, который высаживается с навигационных судов под румынским флагом в румынском порту, при условии обеспечения работодателями сертификата для работников международного транспорта и индивидуальными средствами защиты от COVID-19, при переходе с судна на место в период между рейсами;

возвращающиеся в страну сотрудники экономических операторов Румынии, осуществляющие работы по договору за пределами территории Румынии, если они доказывают договорные отношения с бенефициаром за пределами национальной территории;

представители иностранных компаний, имеющие филиалы или агентства на национальной территории, если при въезде на территорию Румынии они доказывают договорные отношения с экономическими операторами на территории Румынии;

въезжающие в Румынию для использования, установки, ввода в эксплуатацию, поддержки, технического обслуживания оборудования и техники для медицинских, научных, экономических, оборонных целей, для общественного порядка и национальной безопасности, транспортной сферы, а также персонал, работающий в указанных областях, если доказывает договорные отношения с бенефициаром на территории Румынии, а также инспекторы международных организаций;

члены дипломатических миссий, консульских учреждений, других дипломатических представительств, аккредитованных в Бухаресте, владельцы дипломатических паспортов на взаимной основе, члены дипломатического и консульского корпуса Румынии и владельцы дипломатических и служебных паспортов, а также члены их семей;

члены международных спортивных делегаций, участвующие в спортивных соревнованиях, организованных на территории Румынии, официальные лица международных спортивных форумов, которые организуют эти соревнования, делегированные арбитры, а также журналисты, аккредитованные на этих соревнованиях;

иностранные спортсмены, аккредитованные в румынских клубах, которые возвращаются на территорию Румынии после участия в официальных международных соревнованиях своих национальных команд и должны восстановить свою спортивную деятельность в клубе, в котором они аккредитованы, при условии, что они заключили контракт со спортивным клубом в Румынии;

съемочные группы, которые работают в Румынии согласно договору или документом, подтверждающим необходимость присутствия в стране, при наличии отрицательного ПЦР-теста, проведенного не позднее чем за 72 часа до посадки (для путешествующих общественном транспорте) или въезда на национальную территорию (для тех, кто путешествует на собственном транспорте);

пересекающие страну транзитом, если они покидают Румынию не позже, чем через 24 часа после въезда на территорию страны;

лица, переданные румынской стороне на основании соглашений о реадмиссии и возвращенные при ускоренной процедуре;

работники и представители экономических операторов Румынии, которые едут в командировку за пределы страны с целью заключения коммерческих договоров, в случае предоставления отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до посадки (для кто путешествует на общественном транспорте) или заезда на территорию Румынии (для тех кто путешествует собственным транспортом), а также документа, подтверждающего участие в переговорах, или подписанного договора;

лица, которые остаются на территории Румынии на срок менее 3 дней (72 часов) и имеющие отрицательный ПЦР-тест, проведенный не более чем за 72 часа до посадки (для тех, кто путешествует с общественным транспортом) или въезда на национальную территорию (для тех, кто путешествует с собственными средствами). В ситуации, когда люди не оставляют национальную территорию за 3 дня с информированием управления общественного здравоохранения округа, в котором они проживают, их отправят на 14 дней на карантин.

Ранее "Страна" публиковала правила въезда в Румынию для болельщиков, которые собираются приехать на матчи Евро-2020 в Бухарест, в том числе из Украины.

Мы также писали, что Греция продлила разрешение на въезд в страну для украинских туристов.