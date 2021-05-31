Восстановление авиасообщения России с Турцией из-за тамошней пандемии коронавируса COVID-19 может произойти не раньше июля 2021. Об этом передает Интерфакс-Россия со ссылкой на информированный источник.

"Сроки восстановления авиасообщения с Турцией будут зависеть от развития эпидобстановки в стране (эпидемии COVID-19 в Турции - Ред.), когда сезонные факторы заболеваемости отойдут на второй план и число заболевших снизится. После принятия соответствующего решения авиакомпаниям потребуется до двух недель на подготовку рейсов и внесение изменений в расписание. То есть полеты могут быть на практике возобновлены не ранее июля", - сказал он.

При этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил турецкому телеканалу TRT Haber, что Анкара рассчитывает на скорое возобновление авиасообщения с Россией.

"Россия заявила, что решение об ограничении полетов полностью связано с вирусом (COVID-19 в Турции - Ред.). В конце концов, сейчас количество зараженных снизилось, я надеюсь, что они (власти России - Ред.) откроют границы", - отметил министр.

"Наши компетентные органы начинают рассматривать вопрос об отмене ограничений. Именно по этому поводу турецкая делегация находилась в Москве на прошлой неделе", - сказал газете Hurriyet посол России в Турции Алексей Ерхов.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией, объяснив это ростом заболеваемости COVID-19 в этой стране. Туроператорам запрещено продавать туда путевки. При этом россияне уже успели купить на этот период более полумиллиона туров в Турцию.

С января по апрель 2021 в Турции побывали 552 тысячи россиян, что было на 75% больше, чем в 2020 году, но на 22% меньше, чем в доковидном 2019 году.

17 мая в Москву с делегацией прибыл министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой. После переговоров с ним в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что Россия направит в Турцию специалистов для оценки ситуации по эпидбезопасности на курортах и перспектив открытия авиасообщения.

Как сообщала "Страна", сестра погибшей в горах Анталии украинки раскрыла подробности трагедии. По ее словам, местная полиция не выдвинула официальную версию инцидента после того, как тело Яны Кривошеи было найдено. Однако сестра альпинистки допустила, что Яна могла погибнуть 2 мая после того, как сбилась с маршрута.

Напомним, что 27 мая 2021 в Турции зарегистрировали 7 773 случаев заражения коронавирусом.