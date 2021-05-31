В Криворожском районе Днепропетровской области трое вооруженных молодых мужчин в масках и перчатках проникли в дом 58-летнего фермера. За разбой они могут сесть в тюрьму на 12 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона, в понедельник, 31 мая.

Злоумышленники проникли в дом фермера около полуночи, днем ранее. По данным правоохранителей, в помещение ворвались трое мужчин в балаклавах и перчатках с пистолетом с патронами, граната и нож.

Вскоре полицейские задержали злоумышленников.

"Сейчас трое жителей Днепропетровской области 24, 27 и 28 лет задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им грозит уголовная ответственность по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой), что предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - добавили в полиции.

Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении по этой статье и избрании меры пресечения.

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