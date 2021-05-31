Франция и Германия заявили о важности выполнения Минских договоренностей и декларации Парижского саммита 2019 года для урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом сказано в совместной немецко-французской декларации, распространенной 31 мая Федеральным правительством Германии после встречи Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона.

"В свете недавней напряженности мы подчеркиваем важность выполнения Минских договоренностей и выводов Парижского саммита в декабре 2019 года для жизнеспособного урегулирования конфликта на востоке Украины, мы привержены достижению этой цели в Нормандском формате, и мы ценим различные действия ОБСЕ на местах", - сказано в тексте декларации.

Также в документе говорится, что нерешенные проблемы в отношении России, включая дестабилизирующее поведение и неоднократные нарушения международного права, сказываются на отношениях стран и требуют решительных действий.

"Однако мы подтверждаем нашу приверженность продолжению диалога с Россией на основе общих принципов ЕС и выборочного участия в областях, представляющих общий интерес", - написано в декларации.

Как рассказывала "Страна", на встрече глав ФРГ и Франции Макрон заявил, что продолжать искать решение урегулирования конфликта на востоке Украины следует через "нормандский формат".

А Меркель на той же встрече сказала, что события в Беларуси не повлияют на переговоры по Донбассу.