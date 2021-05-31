Во вторник, 1 июня, состоится внешнее независимое оценивание (ВНО) украинскому языку и литературе. В Министерство образования и науки напомнили о правилах его проведения.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования.

"На тест по украинскому языку и литературе зарегистрировались 250 681 человек, тестирование по украинскому языку выбрали 126 401 человек. Для участников ВНО по украинскому языку и литературе создана 16 891 аудитория в 1 070 пунктах тестирования, по украинскому языку - 8 472 аудитории в 599 пунктах ВНО", - говорится в сообщении.

Как будет проходить ВНО по украинскому языку и литературе

Чтобы избежать скопления у входа в пункт тестирования, допуск участников начнется в 9:50 и продлится до 10:50. В приглашении-пропуске указан промежуток времени, в течение которого участнику ВНО рекомендуется прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска. Если же участник прибудет в пункт после 10:50, он не будет допущен к экзамену.

Для допуска к экзамену всем участникам обязательно нужно иметь следующие документы:

оригинал сертификата внешнего независимого оценивания;

паспорт или иной документ, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

приглашение-пропуск для участия в ВНО, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы;

также при себе нужно иметь черную ручку.

Также участнику ВНО разрешено взять бутылку питьевой воды без этикетки.

Для участников, которые по уважительным причинам не смогут принять участие в основной сессии ВНО, проводится дополнительная сессия (с 29 июня до 16 июля). Для того, чтобы принять в ней участие, в течение пяти дней после тестирования по определенному предмету (учитывая день проведения) необходимо подать заявление в соответствующий региональный центр оценивания качества образования.

Напомним, на внешнее независимое оценивание-2021 (ВНО), основная сессия которого пройдет с 21 мая по 15 июня, зарегистрировалось почти 390 тысяч человек. Мы публиковали перечень дат сессий по всем предметам.

Также "Страна" публиковала десять главных вопросов о ЗНО-2021.