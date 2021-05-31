В понедельник, 31 мая, Апелляционный суд Одессы фактически простил радикала Сергея Стерненко за разбой и похищение человека. Это решение прокомментировала партия "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Заявление "Оппоплатформы" о суде опубликовано на сайте политсилы.

В партии назвали решение суда издевательским и подтвердившим, что нынешняя власть не способна обеспечить справедливое наказание для нарушителей закона.

"Оказалось, что в Украине есть привилегированная группа "неприкосновенных". Что принадлежность к национал-радикальной группировке становится индульгенцией для убийц, похитителей и мучителей. Таких преступников покрывают правоохранительные органы и выпускают на свободу. А власть в это время трусливо прячется, пока кучка таких же бандитов ломится в офис президента", - сказано в заявлении.

В партии констатировали, что "для власти в Украине больше нет закона".

"Есть только инструмент, который она использует против своих оппонентов. Поэтому вместо наказания реальных преступников вся правоохранительная система занята фальсификацией дел против ОПЗЖ. Уголовные преследования и санкции направляются против оппозиционных политиков, независимых журналистов и тех, кто не согласен с властью", - заявили в политсиле.

В "Оппоплатформе" считают, что Украине нужны мир, единство и законность. Нужно победить ксенофобию и нетерпимость, защитить права украинских граждан на свободу слова, мысли и совести.

"Но пока власть не прекратит бояться радикалов, заискивать и подыгрывать им, ни одна из этих задач не будет решена", - резюмировали в партии.

Напомним, одесский суд заменил Стерненко семилетний срок на трехлетний с испытательным сроком в год.

"Страна" анализировала, почему радикал избежал тюрьмы за похищение и пытки человека.