Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что "нормандский формат" по украинскому урегулированию не зависит от событий в Белоруссии несмотря на то, что договоренности, на основе которых идут переговоры, называются "минскими".

Об этом федеральный канцлер заявила 31 мая во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Также важно и далее работать в нормандском формате, хотя и там прогресс есть очень и очень небольшим. То есть, этим форматом Германия и Франция помогают Украине. И это важно", - сказала Меркель.

Канцлер добавила, что вопрос относительно нормандского формата обсуждался во время переговоров с президентом Франции.

"Мы, конечно, обсудили и Беларусь, отношения с Россией и нашу дальнейшую работу в нормандском формате", - сообщила Меркель.

Как писала "Страна", на той же пресс-конференции Эммануэль Макрон заявил, что продолжать искать решение урегулирования конфликта на востоке Украины следует через "нормандский формат".

Между тем последние по счету переговоры советников Нормандской четверки 26 мая завершились безрезультатно.