Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что продолжать искать решение урегулирования конфликта на востоке Украины следует через "нормандский формат".

Об этом французский лидер сказал 31 мая во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"В таких вопросах нужно смотреть, было ли возможно действовать более эффективно. Я не вижу более эффективных способов работы по украинскому кризису, чем "нормандский формат, в рамках которого в последние месяцы достигнут прогресс", - сказал французский президент.

По его словам, для дальнейшей работы в этом формате "требуются решимость и систематическая работа".

"Мы продолжаем", - подытожил Макрон, говоря о "нормандском формате".

Между тем последние по счету переговоры советников Нормандской четверки 26 мая прошли очень жестко. В Офисе президента заявили, что на них российская сторона свела обсуждение к дискуссии о том, кого считать стороной конфликта на Донбассе.

А спикер украинской стороны в ТКГ Алексей Арестович сказал, что переговоры завершились ничем.