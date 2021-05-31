Макрон не знает, что может быть полезнее "нормандского формата" по Донбассу
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что продолжать искать решение урегулирования конфликта на востоке Украины следует через "нормандский формат".
Об этом французский лидер сказал 31 мая во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
"В таких вопросах нужно смотреть, было ли возможно действовать более эффективно. Я не вижу более эффективных способов работы по украинскому кризису, чем "нормандский формат, в рамках которого в последние месяцы достигнут прогресс", - сказал французский президент.
По его словам, для дальнейшей работы в этом формате "требуются решимость и систематическая работа".
"Мы продолжаем", - подытожил Макрон, говоря о "нормандском формате".
Между тем последние по счету переговоры советников Нормандской четверки 26 мая прошли очень жестко. В Офисе президента заявили, что на них российская сторона свела обсуждение к дискуссии о том, кого считать стороной конфликта на Донбассе.
А спикер украинской стороны в ТКГ Алексей Арестович сказал, что переговоры завершились ничем.