Во Вьетнаме, где обнаружили опасный штамм коронавируса, власти приняли решение временно приостановить прием международных авиарейсов в аэропорту столицы (Ханоя) из-за пандемии Covid-19.

Об этом сообщает вьетнамская газета VnExpress.

По данным Управления гражданской авиации страны, решение о прекращении полетов вступит в силу во вторник, 1 июня, и будет действовать минимум до 7 июня.

Власти Вьетнама еще с марта текущего года ограничили прибытие иностранцев из-за пандемии. Только граждане страны, застрявшие за рубежом, иностранные чиновники, дипломаты, эксперты, инвесторы и высококвалифицированные лица могли прилетать в страну. При этом все они должны были проходить 21-дневный карантин в специальных местах.

Как пишут в газете, в Ханое в конце прошлого месяца зафиксировали новую волну коронавируса. В городе зарегистрировали уже 411 новых случаев.

Напомним, двумя днями ранее министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг заявил, что в стране был обнаружен новый штамм коронавируса, который обладает высокой скоростью распространения в воздухе и очень быстро передается от человека к человеку. По его словам, обнаруженный штамм является гибридом британской и индийской версий Covid-19.

После этого стало известно, что власти города Хошимин на юге Вьетнама собираются протестировать на коронавирус 9 миллионов людей и введут дополнительные ограничения.