Ученые из американского НИИ имени Эллен Скриппс рассмотрели, как воздействие на иммунную систему вызывающих простуду коронавирусов влияет на иммунный ответ на COVID-19. При этом они обнаружили одно перекрестное антитело к коронавирусу, которое срабатывает во время инфекции COVID-19. Эта находка может стать отправной точкой для создания вакцин более широкого действия.

Об исследовании пишет сайт института.

Как сказано в пресс-релизе исследования, еще до пандемии COVID-19 большинство людей в США заражались коронавирусами другого типа (в том же семействе, что и SARS-CoV-2, существует минимум четыре коронавируса). В результате они заболевали простудой.

"Изучая образцы крови, собранные до пандемии, и сравнивая их с образцами людей, которые были больны COVID-19, мы смогли точно определить типы антител, которые перекрестно реагируют на известные ранее коронавирусы, а также на SARS-CoV-2", - сказал автор исследования Райес Андраби.

Позже эксперименты показали, что эти антитела нейтрализуют SARS-CoV-1 - коронавирус, вызывающий тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС).

"Мы смогли определить, что этот тип перекрестных антител, вероятно, вырабатывается B-клеткой памяти, которая первоначально подверглась воздействию коронавируса, вызывающего простуду", - объяснил Андраби.

В-клетки памяти - важная часть иммунной системы. Они "помнят" первоначальные угрозы здоровью и могут циркулировать в кровотоке в течение десятилетий, готовые к повторным действиям, если угроза возникнет снова. Эти клетки отвечают за выработку целевых антител.

По словам Андраби, полученные данные помогут в поиске вакцины или лечения антителами, которые работают против большинства или даже всех коронавирусов, в том числе еще не открытых.

В исследовании команда института использовала электронную микроскопию, чтобы понять, как перекрестные антитела способны нейтрализовать ряд коронавирусов. Ученые увидели, что антитела в основном связываются с основанием шипового белка вируса - областью, которая не сильно меняется от штамма к штамму.

Исследование помогло понять природу работы иммунитета с коронавирусами и показало, что раннее воздействие коронавируса, вызывающего простуду, влияет на характер и уровень вырабатываемых антител при возникновении более серьезных угроз от SARS-CoV-2.

В середине мая "Страна" сообщала, что другая группа американских ученых из компании Sorrento Therapeutics нашла антитело, которое блокирует инфекционные свойства коронавируса SARS-CoV-2 на 100%.

Мы также писали, что антитело к новому коронавирусу обнаружили у человека, переболевшего ТОРС 17 лет назад.