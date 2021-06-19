Сегодня, 19 июня, отмечается Троицкая родительская суббота. Еще ее называют Вселенской, поскольку принято поминать всех усопших.

Как правильно провести день и почтить память умерших: что нести на могилу, какие молитвы читать, что делать в храме, как организовать поминальную трапезу. Обо всех обычаях и традициях; что можно и нельзя делать - в материале "Страны".

Дополнительно для своих читателей мы публикуем трогательные траурные открытки и стихи.

Троицкая родительская суббота 2021 - суть даты

В году есть восемь родительских суббот, но именно Троицкая связана с конкретным праздником - Троицей, которая празднуется уже завтра, 20 июня, на 50-й день после Пасхи.

В связке родительской субботы с Троицей заложен важный смысл. Святая Троица - один из главных у православных христиан. В основе лежит догма: Бог троичен. Это состоит в том, что в Боге есть Три Лица (ипостаси) - Отец, Сын, Святой Дух.

Завтрашнее сошествие Святого Духа на апостолов логично завершает путь спасения всего человечества. А уже сегодня воцерковленные люди будут молиться снисхождении благодати и спасении душ умерших.

На Троицкую родительскую субботу поминают не только родных и близких, которые ушли в лучший мир, а всех ранее живших на Земле. Из-за такого поминовения суббота 19 июня имеет статус Вселенской.

Как сегодня правильно поминать усопших

Сегодняшний день следует начать в храме. Люди молятся, пишут записки за упокой души. Всех их без исключения священнослужитель будет поминать на литургии и на панихиде после службы.

Во время пребывания в храме принято ставить свечи за упокой на большой квадратный подсвечник, который называется канун. Его нельзя спутать с каким-либо другим - все остальные будут круглые, за здравие.

Иногда у людей возникает вопрос: можно ли писать записки и ставить свечи за упокой душ тех, кто ушел из жизни путем самоубийства. У Церкви на этот счет ответ такой: можно, если человек свел счеты с жизнью из-за психического расстройства и разных душевных болезней.

Неподалеку от входа в храм будет установлен стол. Туда можно принести продукты: крупу, муку, растительное масло, печенье - все не скоропортящееся. Священник благословит пищу, после чего ее раздадут бездомным и нуждающимся.

Если посетить службу в храме возможности нет, то почтите память с помощью молитв "Со святыми упокой" и "Вечная память", которые мы публикует ниже.

Молитвы на родительскую субботу: Со святыми упокой и Вечная память

Самим же дома накануне можно испечь пирожки - с картофелем, капустой, горохом, яйцом и зеленью, печенью, мясом. Сделать своими руками или купить можно печенье и пряники. Все это принято раздавать соседям, друзьям, коллегами, людям на кладбище с просьбой вспомнить добрым словом ваших умерших близких. Если к вам поступит такое обращение, то не отказывайте, с благодарностью примите продукты и в ответ скажите: "Спаси, Господи! Царствие небесное".

Затем верующие люди посещают кладбище. К сегодняшнему дню могилы должны быть чистыми и опрятными. Не имеет значения, если ли у человека возможность поставить дорогой памятник. Главное, чтобы погост был ухоженным - чтобы там не сорняков и мусора не нужны финансовые вложения. В случае, если вы живете далеко от места погребения близких, попросите поухаживать за могилой своих знакомых. Верующие люди обычно не отказывают в такой услуге.

Троица называется зеленым праздником, а предшествующая ей родительская суббота - тоже зеленой. Завтра храмы будут украшены свежей зеленью и цветами. А сегодня их рекомендовано отнести на могилу близким и щедро услать хвойными и лиственными ветками, бутонами молодых цветов. Согласно поверью, на Троицу души умерших возвращаются к своим телам. Украшенное место их упокоения должно принести радость и понравиться усопшим.

По пути из храма и кладбища могут встретиться люди, которые просят милостыню. Не откажите им, даже если есть возможность подать только пару копеек или горсть печенья. Более того, крупные купюры в таких случаях жертвовать не считается корректным.

После возвращения домой накройте стол, чтобы совершить поминальную трапезу. Приготовьте первое блюдо - суп, борщ или окрошку. На второе - каша или картофель, рыба или мясо. Можно приготовить холодец, блюда из яиц, блины, пирожки. Пить спиртное разрешается, но не больше трех стопок.

Нередко во время поминального обеда люди ставят портрет умершего, а рядом - рюмку водки и на ней кусок хлеба. Церковь не осуждает этой традиции. Если вы тоже так делаете, то в конце трапезы оставьте все это, как есть. Алкоголь со временем испарится, а хлеб станет черствым, после чего можете раскрошить его на улице птицам.

Что можно и нельзя делать на Троицкую родительскую субботу

Троицкую родительскую субботу нужно провести в умиротворении, молитве, мыслях об умерших родных. Горько плакать сегодня не нужно: помните, что они ушли в лучший из миров.

Разумеется, ни в храме, ни на кладбище, ни во время поминального обеда категорически нельзя ссориться, повышать голос, устраивать разборки. Это большое неуважение как к усопшим, так и к живым людям, скорбь которых таким образом будет нарушена.

Во время поминального обеда нельзя напиваться. Как указывается выше, выпейте три рюмки и остановитесь. Развлекаться и веселиться сегодня недопустимо. А вот улыбаться можно - когда будете добрым словом вспоминать об умерших близких.

Сегодня, как и на любом другой церковный праздник, не разрешается проведение оккультных мероприятий, попытки вызвать духов, делать заговоры на могилах и тому подобное.

Сегодня нельзя работать по дому - стирать шторы, мыть окна, делать ремонт. Но мыть посуду, подметать - такое разрешается.

Открытки и стихи с Троицкой родительской субботой

В Троицкую родительскую субботу

Поминают сродников усопших.

Накануне Троицы, отложив работу,

Вспоминая, молятся о мёртвых.

Всё Животворящий Божий Дух

Силу воскресенья простирает.

Благодать спасительную шлёт,

И надеждой сердце окрыляет.

Суббота Троицкая — время размышлений,

Успокоения мы просим для родных,

Мы чтим простой закон, святой и древний:

Поминовение усопших — долг живых.

Пусть по сердцу воспоминанья бритвой,

Страдания нас делают сильней,

Наполним день осознанной молитвой,

Мир от нее становится светлей.

В особую субботу перед Троицей

Помянем всех, кто уж покинул нас.

И каждый хорошо для нас запомнился

Живым, пока его не пробил час.

Но в нас осталась крепкой, твердой память,

Мы помним, чтим, конечно же, скорбим.

Мы не дадим той памяти растаять,

Мы этой болью в сердце дорожим.

На Троицу родных мы помянём,

Когда-то беззаветно нас любивших.

В своих воспоминаниях вернём

Людей, в нас веривших и трепетно растивших.

Мы светлую молитву воздадим,

Чтоб душам их легко на небе было.

Мы так же любим, и всегда грустим,

Что жизнь нас безвозвратно разделила.

В это день мы всех усопших поминаем,

Теплым, добрым, тихим словом вспоминаем.

Отошедшим в мир иной мы помогаем,

Молитвы за них к Богу высылаем.

Троицкая родительская суббота —

День свершения вселенских панихид.

На нас на всех лежит о Вас забота,

Пусть к Вам молитва наша долетит.