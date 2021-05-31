После обвинений в предвзятости и подавлению сообщений в поддержку Палестины во время недавнего конфликта в секторе Газа Instagram изменил способ демонстрации контента. Теперь приложение будет одинаково относиться к оригинальному контенту и уже существующим и повторно публикующимся сообщениям. Об этом сообщает BBC.

Во время недавнего конфликта в секторе Газа пользователи активно использовали платформы социальных сетей для распространения сообщений поддержки с обеих сторон. Многие послания в поддержку Палестины получили множество репостов, поэтому они реже отображались в Instagram-ленте, чем оригинальные посты.

Как заявили в соцсети, система оказала "большее влияние, чем ожидалось" на некоторые типы постов. Но это был побочный эффект, а не попытка подвергнуть цензуре какую-либо конкретную точку зрения.

Ранее "Страна" писала о том, что СБУ поймала хакеров, которые воровали личные данные пользователей через Instagram.

Также мы сообщали, что Instagram предложил пользователям выбирать местоимения для обращения к ним.