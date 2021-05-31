Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении положения о проведении экзамена по русскому языку для иностранных граждан.

Согласно документу, такой экзамен также будут сдавать те, кто хочет получить разрешение на временное проживание и вид на жительство в РФ.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

"Утвердить прилагаемое приложение о проведении экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ", - говорится в документе.

Проведение самого экзамена будет записываться на камеру, а успешно прошедшие испытания иностранцы получат соответствующие сертификаты.

"Для иностранных граждан, претендующих на получение разрешения на работу или патента, экзамен по русскому языку как иностранному проводится в письменной форме, в том числе с использованием компьютерных и дистанционных технологий", - отмечается в положении.

Те, кто экзамен не сдал, будут вправе обратиться в конфликтную комиссию ответственной организации. Ее состав будет формироваться из числа педагогических работников организации, проводящей экзамен.

"Максимальная продолжительность проведения экзамена для иностранных граждан в целях получения ими разрешения на работу или патента составляет не более 80 минут, для иностранных граждан в целях получения ими разрешения на временное проживание или вида на жительство - не более 90 минут", - уточняется в документе.

Положение вступает в силу с 1 сентября 2021 года и действует в течение шести лет со дня его вступления в силу.

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