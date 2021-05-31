На торгах новая неделя открылась подорожанием нефти, которое эксперты связывают с ожиданием роста спроса на топливо после предстоящего министерского заседания ОПЕК+. Августовские фьючерсные контракты на Brent на лондонской бирже ICE Futures в 17:45 КСК торговались на уровне $69,42 за баррель, что на $0,7 (1,02%) выше цены на закрытие предыдущей сессии, передает "Интерфакс-Украина".

Цена фьючерсов на WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на $0,67 (1,01%) - до $66,99 за баррель.

Во вторник должно состояться заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. В этот же день запланировано заседание министров стран, входящих и не входящих в картель.

"Ожидается, что группа, несмотря на неопределенность насчет Ирана, подтвердит план повышения добычи на июль на 0,8 млн баррелей в сутки", - говорится в отчете Saxo Bank.

Начало активного сезона вождения в США, как ожидается, приведет к росту спроса на топливо, отмечают эксперты. Средняя розничная цена бензина в стране достигла $3,046 за галлон - максимума с октября 2014 года, согласно опубликованным в воскресенье данным Автомобильной ассоциации США (AAA).

При этом аналитики полагают, что дополнительные объемы нефти из Ирана, которые придут на рынок в случае восстановления ядерной сделки, будут поглощены растущим спросом. В результате позднее в этом году на мировом рынке может образоваться дефицит.

ОПЕК рассчитывает, что возвращение объемов иранской нефтедобычи и экспорта на рынок не нарушит его стабильности.

"Мы ожидаем, что предполагаемое возвращение иранского производства и экспорта на мировой рынок будет происходить упорядоченным и прозрачным образом, тем самым поддерживая относительную стабильность, которой мы упорно добивались с апреля прошлого года", - заявил генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо по итогам заседания технического комитета.

Добыча нефти в Иране в апреле составляла около 2,4 млн б/с, по данным ОПЕК.

Аналитики Rystad Energy в рамках базового сценария прогнозируют, что поставки нефти из Ирана к концу текущего года могут достигнуть 3,3 млн б/с, а первом полугодии 2022 года поднимутся до 4 млн б/с.

Ранее "Страна" писала о том, что в Босфоре блокировано движение судов из-за аварии нефтеналивного танкера Rava.

Также мы сообщали, что азербайджанская госкомпания будет поставлять в Украину нефтепродукты "Роснефти".