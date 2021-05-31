Государственная почтовая служба Испании решила привлечь внимание общества к расовому неравенству, выпустив набор из четырех марок в цветах разных оттенков кожи.

Ведомство тут же обвинили в расизме, так как марка черного цвета оказалась почти вдвое дешевле "светлокожей".

Об этом сообщает издание The Guardian.

Мини-коллекция называется "Марки равенства", причем чем они светлее, тем выше цена марки. Стоимость наиболее светлой составляет 1,6 евро (около 54 гривни), а наиболее темной - 0,7 евро (23 гривни). Выход набора приурочили к годовщине гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда.

В испанской почте заявили, что значимость человека определяет не цвет его кожи. А коллекция "Марки равенства" отражает "болезненную и несправедливую действительность", от которой следует отказаться.

Однако активисты, занимающиеся борьбой с расизмом, пришли в негодование от информационной кампании почтовой службы и обвинили ее в разрушительном и контрпродуктивном отношении к проблеме равенства.

Так, историк и руководитель правительственного совета по ликвидации расовой или этнической дискриминации Антуми Тоасидже заявил, что ирония и двоякость не помогут решить проблему неравенства, и призвал прекратить выпуск таких марок.

"Кампания, которая возмущает тех, кого якобы защищает, всегда ошибочна", - написал Тоасидже в своем Twitter.

Мадридское отделение неправительственной антирасистской организации SOS Racismo присоединилось ко мнению историка и также выразило сожаление насчет действий почты.

Ранее "Страна" писала, что на волне протестов после смерти Флойда Русалочку в гавани Копенгагена обозвали "расистской рыбой".

Также мы сообщали, что из газеты The New York Times был вынужден уволиться редактор, опубликовавший статью сенатора с призывом подавить силой антираситсткие протесты.