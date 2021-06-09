В четверг, 10 июня, в 2021 году отмечается Вознесение Господне. Оно приходится на сороковой день после Воскресения Христова. Считается, что все это время после Пасхи Спаситель возвращался к апостолам на землю, а сегодня в последний раз благословил их и вознесся на небеса.

В праздник Вознесение не рекомендовано тяжело работать. Принято посещать церковную службу, подавать милостыню. Можно съездить на кладбище к близким. Если такой возможности нет, то помолиться, накрыть дома ужин и за тихой трапезой почтить память усопших.

Уже скоро, 19 июня (суббота), пройдет Родительская суббота - главный поминальный день лета. А 20 июня (воскресенье), на пятидесятый день после Пасхи, празднуется святая Троица.

"Страна" поздравляет читателей с наступающим Вознесением Господним, публикует открытки и стихи, которыми можно поздравить своих близких, друзей и коллег.

С Вознесением Господним 2021 - открытки, картинки, стихи

Просим Бога о спасении,

И цветы несем весенние,

Ставим свечи пред иконами

В день Господня Вознесения.

В этот день Иисус Христос

Завершил своё служенье.

Бог Отец его вознёс,

Он покинул нашу Землю.

Ради нас он принял муки,

И опять вернулся в Вечность.

Вознесенье — день разлуки,

Светлой радостью отмечен.

В сороковой день весенний,

После Воскрешения,

Затаился мир и ждет

Нового свершения.

В этот день Христос вознесся

Чудом в небо ясное,

Призывая верить в Бога

И добро прекрасное.

Пусть благие мысли ваши

Станут добрыми делами,

Пусть святая Божья сила

Остается вовек с нами.

Земля скорбела сорок дней,

Ведь смерти дух витал над ней.

Иисуса на кресте распяли

Противники его, римляне.

Но вот призвал его Господь,

Вознесся на небо Христос

Врагам своим всем вопреки,

Чтоб мир избавить от тоски.

Его Господь на землю посылал,

Чтоб на спасенье стать надеждой нашей,

Чтоб каждый в Бога вновь уверовал,

В грешном покаявшись однажды.

С Вознесением Господним —

Слышим поздравление.

Это славный праздник,

Дающий вдохновение!

За грехи всех людей

Мукам был подвергнут,

И покорно их приняв

Сделал Иисус всё верно.

Люди благодарны,

Молитвы воздают,

Грешить стараются поменьше,

На исповедь идут!

Вознесение Господне

Отмечается сегодня,

В этот день в дома войдёт

Жизнь без ссор и без хлопот.

А проблемы и ненастья

Растворятся в одночасье,

Словно дымка в небе вешнем.

Так Иисус поможет грешным.

В день святого Вознесенья

Пожелаю я терпенья

И душевного тепла,

Чтобы жизнь легко текла!