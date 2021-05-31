Размер средней зарплаты членов правления "Укрзализныци" в прошлом году достигал 20,8 миллионов гривен, а одного члена Наблюдательного Совета УЗ - 4 млн грн, что вдвое меньше, чем в 2019 году.

Соответствующая информация опубликована в финансовом отчете компании за 2020 год.

"Ведущим руководством считается правления АО Укрзализныця в составе шести человек и Наблюдательный Совет в составе пяти человек по состоянию на 31 декабря. В 2020 и 2019 годах вознаграждения правлению АО Укрзализныця состояли в основном из заработной платы, соответствующих начислений и премий и составляли 53 018 000 грн и 71 417 000 грн соответственно", - говорится в отчете УЗ.

В компании также добавили, что в 2020 году вознаграждения членам набсовета УЗ составили 20 676 000 грн, в то время как в 2019 году - 43 425 000 грн).

Напомним, в начале года сообщалось, что руководитель Владимир Жмак, которого в марте отправили в отставку, получал 625 000 гривен заработной платы.

В ближайшее время будет объявлен конкурс на новых членов наблюдательного совета "Укрзализныци", которые выберут новое правление компании.

Также мы сообщали, что "Укрзализныця" поднимет цены билетов на 16% до конца года.