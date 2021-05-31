В первый день лета погода в Украине будет характеризоваться "сдержанными" температурными показателями, а в большинстве областей будет преобладать и вовсе прохладная и влажная погода. Завтра над югом Украины сформируется циклон, который принесет дожди в южные, восточные и центральные области. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В частности, в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской, Донецкой областях ожидаются интенсивные ливневые дожди, грозы и порывы ветра 15-20 м/с. На остальной территории без осадков, лишь в Карпатах небольшой дождь.

Температура воздуха ночью +10-15 градусов, в западных и северных областях +4-9.

В дневные часы +​​13-18 °, в восточной части местами +20-23. На высокогорье Карпат ночью от 0 до +2, днем ​​+3-8 градусов.

В Киеве во вторник, 1 июня, в Киеве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +5-7 градусов, днем +14-16.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики анонсировали в Украине лето с 40-градусной жарой.

Также мы сообщали, что за день до наступления лета в Карпатах внезапно выпал снег.