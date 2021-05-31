Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовные дела в отношении украинцев, а также сторонников Алексея Навального из РФ. Их подозревают по статье 354.1 Уголовного кодекса РФ (реабилитация нацизма) за размещение фото нацистов на сайте "Бессмертного полка".

Об этом сообщается на интернет-портале ведомства.

В числе фигурантов уголовных дел значатся жители Украины Дмитрий Алексеенко и Михаил Пух, житель Оренбургской области Андрей Акимов и Сергей Сахаров из города Северск Томской области.

По данным следствия, в мае 2021 года эти люди разместили на сайте "Бессмертного полка России" заявки, содержащие сведения и фотографии Адольфа Гитлера, Йозефа Геббельса и изменника СССР Андрея Власова. В частности, житель Ивано-Франковска Алексеенко отправил на сайт "Бессмертного полка" фото Власова, а Пух из Мариуполя - фото Гитлера. Сахаров, подписанный во "ВКонтакте" на Навального, загрузил изображение Геббельса. К слову, украинец Алексеенко тоже подписан в соцсети Твиттер на сообщество Навального и постоянно репостит его материалы.

СК посчитал, что эти действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных Нюрнбергским трибуналом.

В комитете добавили, что по местам жительства некоторых подозреваемых проведены обыски, изъяты компьютерная техника и средства связи.

Напомним, в феврале самого Навального судили за его оскорбительные высказывания в адрес 93-летнего ветерана Великой Отечественной Игната Артеменко. Оппозиционеру не понравилось, что старик снялся в агитационном ролике об изменениях в Конституцию России.

"Страна" приводила самые яркие реплики Навального из зала суда, которые местами граничили с неприкрытым хамством.