Николаевская областная прокуратура обратилась в Окружной административный суд Николаева с просьбой об отмене в городе регионального статуса русского языка, который действует с 21 августа 2012 года согласно решению горсовета. 20 мая местные депутаты отказались принимать соответствующее решение.

Об этом в своем Facebook сообщила пресс-служба уполномоченного по вопросам государственного языка Тарас Креминь.

"Поскольку решение совета от 21.08.2012 №19/4 сейчас является действующим, областной прокуратурой, с целью признания его противоправным и недействительным, в Николаевский окружной административный суд направлено соответствующее исковое заявление", - цитирует пресс-служба Креминя письмо прокуратуры.

По его словам, депутаты городского совета Николаева "неоднократно игнорировали вопрос отмены этого решения", хотя должны были отменить региональный статус русского языка в течение шести месяцев с момента вступления в силу закона о языке.

"В связи с этим я дважды обращался в ОГПУ обеспечить его отмену в судебном порядке. Надеюсь, что Николаевский админсуд наконец отменит это позорное антиконституционное решение", - добавил Креминь.

На данный момент статус русского языка, кроме Николаева, действует на территории Днепропетровского и Луганского областных советов, Белгородского городского и районного советов Одесской области, Волокивского, Тарасовецкого, Прутского, Великобудского и Острицкого сельских советов Закарпатской области.

Ранее мы писали, что в этом месяце Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск о признании противоправным и недействительным решение городского совета, согласно которому русский язык имел в Харькове статус регионального.