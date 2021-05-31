Министр финансов Сергей Марченко заявил, что в возглавляемом им ведомстве обсуждают и оценивают возможности приватизации "ПриватБанка", о чем говорили ранее в Национальном банке Украины (НБУ). Ради этого финансовое учреждение могут разделить.

Об этом Марченко заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает Finbalance.

"Приватбанк потенциально - да, мы готовы говорить о приватизации. Но надо понимать, что обременения, связанные с предыдущими владельцами, и возможные судебные иски не дают возможности найти серьезного институционального инвестора в это учреждение. Поэтому рассматриваются варианты возможного разделения", - рассказал министр.

При этом глава Минфина добавил, что возможное разделение банка пока на этапе обсуждения.

"Мы на данном этапе только оцениваем возможности, чтобы на рынке была благоприятная ситуация, чтобы мы нашли серьезных инвесторов", - сказал Марченко.

Ранее мы рассказывали, что глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что ПриватБанк, который с конца 2016 года находится в госсобственности, в скором времени выставят на продажу. В Национальном банке Украины считают, что приватизация банка привлечет крупных мировых инвесторов.

"Страна" ранее спросила у экспертов, насколько реально продажа "Привата".