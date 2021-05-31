Кабмин избрал заместителя главы Офиса президента Украины Юлию Свириденко в наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины". Решение опубликовано на Правительственном портале.

В документе говорится о том, что Свириденко избрана в совет как представитель государства сроком не более одного года. Она заменит Роберта Бенша, полномочия которого были досрочно прекращены.

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. После этого компанию возглавил Юрий Витренко. Кроме того, правительство приняло решение уволить всех членов Набсовета.

В конце апреля, после встречи с Юрием Витренко весь Набсовет "Нафтогаза" ушел в отставку. Свои обязанности они должны были исполнять до 14 мая.

Однако после этого Кабмин призвал отправившийся в отставку Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до окончания конкурса а должности новых членов. Также правительство предложило Набсовету остаться на своих должностях еще на год , но пять из шести членов отказались продлить свои полномочия.

Но потом все члены набсовета "Нафтогаза" согласились продлить контракты.

Ранее стало известно, что новым советником главы правления "Нафтогаз" Юрия Витренко стала Светлана Залищук. Как заявили в компании, одним из ее приоритетов будет противодействие "Северном потоку-2".