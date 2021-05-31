Радикал Сергей Стерненко намерен обжаловать решение Одесского апелляционного суда, согласно которому он приговорен к трем годам лишения свободы с одним годом условного срока.

Об этом он сообщил в своем Twitter вечером в понедельник, 31 мая.

"Мы будем оспаривать сегодняшний приговор в Верховном суде", - написал Стерненко.

В то же время он предположил, что прокуроры также подадут жалобу на сегодняшнее решение суда.

"Думаю, прокуроры Венедиктовой подадут жалобу также и настаивать на 7.3 года лишения свободы с конфискацией", - добавил радикал.

Напомним, суд заменил приговор в виде семилетнего тюремного срока радикалу Сергею Стерненко по делу о похищении и пытках в 2015 году Сергея Щербича, депутата Лиманского поселкового совета, на наказание в виде трех лет лишения свободы с заменой на один год условно по статье ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение боеприпасов). В случае, если Стерненко совершит преступление за этот год, ему уже будет грозить 3 года реального срока.

По словам потерпевшего Щербича, в 2015 году Стерненко его избивал, стрелял над ухом, требуя, чтобы он сложил полномочия депутата райсовета.