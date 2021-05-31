Синоптики прогнозируют жаркое лето в Украине. По их данным, температура воздуха будет значительно превышать норму. В отдельные дни столбики термометров будут достигать +40 градусов. Об этом сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, передает "Радио Свобода".

"Если проанализировать состояние погоды в летний период за последние лет двадцать, то получается, что не может быть лето сейчас холодным ... Начиная с июня, а особенно июль и август - это температура воздуха, которая будет значительно выше нормы, и большую количество дней она будет достигать 30-35, а в отдельные дни даже до 40 градусов, поэтому лето может быть только жарким. Другого лета у нас уже не будет", - считает Николай Кульбида.

По его словам, температура воздуха существенно повысится после первой декады июня.

Напомним, по данным метеорологов, в ближайшие пять лет Землю ждет рекордно теплый год. До сих пор таким считается 2016-й.

Ранее "Страна" писала о том, что в первый день лета юг и юго-восток Украины зальет ливнями.

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