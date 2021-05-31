Бывшая солистка популярного в 2000-х музыкального дуэта "Тату" Юлия Волкова, которая ушла в политику, проиграла праймериз "Единой России" в Ивановской области.

Об этом сообщает РИА "Новости" в понедельник, 31 мая.

В региональном отделении партии заявили, что Волкова значительно отстала от других кандидатов, хотя официальные результаты голосования пока не объявлены.

Группа "Тату", в которой раньше состояла Юлия Волкова, была создана с 1999 году. В мае 2003 года группа участвовала в конкурсе песни "Евровидение", заняв третье место. В 2004 году группа объявила о творческом перерыве, а в 2004 году участницы разорвали контракт со своим продюсером. Наиболее популярные песни группы "Нас не догонят", "Я сошла с ума".

С 2010 года Волкова занимается сольной карьерой. А 28 апреля 2021 года, она заявила, что собралась идти на праймериз партии "Единая Россия".

Позже она записала первое предвыборное обращение, адресованное жителям Ивановской области. В нем она кратко описала свою политическую программу и объяснила, что побудило ее идти в политику. Затем она упомянула о нужде, которая заставляет людей работать на предприятиях за крошечную зарплату, о мужчинах, которые уезжают от семей в поисках возможности заработать и о дорогах, которых нет. Волкова считает разруху и снижение уровня жизни следствием высокого уровня коррупции среди местных чиновников, которых вырастили предыдущие губернаторы.