Лето началось с небольшого снижения температуры и дождей во многих регионах Украины. Однако синоптики считают, что в целом лето будет теплым.

В отдельные дни июля и августа столбики термометров подскочат до +35 и даже +40. Также характерная особенность ближайших трех месяцев - периодические дожди с грозами, временами с бурями и шквальным ветром.

Собрали данные разных синоптиков о том, какой будет летняя погода в Украине, а также, что обещают в Киеве, Одессе и Карпатах в июне.

Лето будет жарким

Синоптики считают, что этим летом украинцы ощутят на себе высокие температуры. Об этом рассказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида. Температура воздуха будет значительно превышать норму, а в отдельные дни достигнет +40.

"Если проанализировать состояние погоды в летний период за последние лет двадцать, то получается, что не может быть лето сейчас холодным ... Начиная с июня, а особенно июль и август - это температура воздуха, которая будет значительно выше нормы, и большое количество дней она будет достигать +30...+35, а в отдельные дни даже до +40, поэтому лето может быть только жарким. Другого лета у нас уже не будет", - считает Николай Кульбида.

По этому прогнозу, температура воздуха существенно повысится уже после первой декады июня.

Прогноз погоды на все лето по месяцам

У народного синоптика Леонида Горбаня свой прогноз. Он также считает, что лето будет жарким. При этом частыми гостями будут дожди и грозы, - пишет ТСН.

Июнь - будет довольно теплым, с осадками. 1-2 июня дожди, 3-5 жара, 6-7 дожди, 8-22 жара и сухая погода, с 23 июня и до конца месяца умеренно теплая погода, временами дожди.

Июль - в начале месяца будут идти дожди, с 4 по 8 июля жара, 11-12 июля, а также 16-17 дожди и грозы, с 18 по 28 июля жара.

Август - сильная жара до 11 числа с периодическими шквалами и грозами, с 11 по 14 августа дожди, с 19 по 26 жара.

Прогноз погоды в Киеве в июне

С 1 по 5 июня в Киеве днем +15...+18. С 6 по 10 июня дожди, грозы, воздух прогреется до +20...+22. С 11 по 17 июня период без дождей, днем +22...+23. Далее в отдельные дни обещают осадки.

С 24 июня потеплеет до +24...+26 днем.

Погода в июне в Киеве, прогноз Gismeteo

Синоптик Наталья Диденко уверена, что потепление начнется уже в конце этой недели.

"Начинается календарное лето, однако 1 июня в Украине тепла не прибавится, а дожди не уменьшатся. Во вторник над Крымом и Приазовьем расположится циклон, который своими атмосферными фронтами забросает дождями значительную часть территории Украины.

Дожди и местами сильные ливни ожидаются на юге, на востоке и в большинстве центральных областей Украины. К дождям добавится сильный ветер восточного и северо-восточного направлений.

К северным областям циклон не доберется, разве что вечером в Сумской подождит. В западных областях небольшие дожди будут чередоваться с прояснениями. Температура воздуха на летнюю не слишком будет смахивать - в течение дня вторника предполагается 13-19 градусов, разве что в Приазовье, где вынырнут испуганные 20-ть.

А ближайшей ночью на Севере и Западе вообще холодина, 4-8 градусов.

В Киеве лето начнется перерывом в дождях и свежим, мягко говоря, воздухом: ночью 4-7 градусов, днем ​​1 июня 14-17 градусов. Еще с порывистым северо-восточным ветром. В ближайшее время главные дождевые события будут разворачиваться на Юге, Востоке и в Центре Украины - то есть, пока там крутится циклон.

Потепление придет в Украину с пятницы и уж на следующей неделе можно будет наконец наблюдать на термометрах 20 и, может, и 25 градусов".

Погода в Одессе на июнь

Начало июня в Одессе обещают довольно хмурым, с дождями и дневной температурой +16...+17. С 4 июня воздух прогреется до +20, наступят солнечные дни. С 8 июня днем будет +23...+25. Периодически будут идти дожди.

Вторая половина месяца порадует в основном солнечной и сухой погодой.

Погода в Одессе в июне, Gismeteo

Погода в Карпатах в этом месяце

В Карпатах самым холодным будет начало месяца, с 1 по 3 июня до +12...+14 днем и +6...+8 ночью, дожди. С 4 по 15 июня постепенно потеплеет до +19...+20, временами будут идти дожди. 16-17 июня солнечная погода, до +21. Дни без осадков также прогнозируют 21, 24, 27-29 июня. В остальные дни периодически будет идти дождь разной интенсивности, температура около +20 днем.

Прогноз погоды на июнь в Карпатах, Gismeteo